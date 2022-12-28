اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين فجراً

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة فلسطين اليوم نقلا عن مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني اقتحمت مخيم جنين فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة.

وخلال الاشتباكات استهدف مقاومون قوات الاحتلال بشكل مباشر خلال اقتحام جنين، فيما تم تفعيل صافرات الإنذار في المخيم.

جدير ذكره أن العديد من ضباط جيش الاحتلال اعترفوا مؤخراً بأن الاشتباكات التي تشهدها جنين لا مثيل لها منذ سنوات، حيث إن الجيش يدخل المخيم وبمجرد دخوله ينهال عليه رصاص المقاومين وتنفجر العبوات الناسفة من كل اتجاه.

ويخوض مقاومون من كتيبة جنين- سرايا القدس اشتباكات عنيفة بشكل مستمر مع قوات الاحتلال التي تقتحم مخيم ومدينة جنين بهدف اعتقال بعض المقاومين أو اغتيال البعض الآخر.