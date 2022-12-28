وزير الخارجية الايراني يلتقي سلطان عمان 

العالم - ايران

وكان وزير الخارجية الايراني الذي وصل مساء الثلاثاء الى العاصمة العمانية مسقط قد اعلن بانه يحمل رسالة من رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي الى سلطان عمان هيثم بن طارق.

واضاف في تصريح للصحفيين حين وصوله الى مسقط ، إن طهران ومسقط عقدتا دائما مشاورات ثنائية وإقليمية ودولية حول حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتابع : ان سلطنة عمان هي مركز الحوار الإقليمي حول مختلف القضايا. سواء فيما يتعلق بإيران او الأزمات الإقليمية، لعب كبار المسؤولين العمانيين دائما دورا خيّرا.

وقال وزير الخارجية: هذه الزيارة تشكل فرصة لاستعراض القضايا الثنائية بين البلدين ومتابعة القضايا التي تحتاج إلى المزيد من التسريع.

واوضح بأن الأزمات في اليمن وأفغانستان وأوكرانيا تحظى بالاهتمام في هذه المحادثات.