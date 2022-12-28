شاهد.. بوتين يذيق العالم طعم الحظر بالنكهة الروسية

العالم - الأزمة الأوكرانية

فصل جديد من الصراع السياسي الدائر بين روسيا والغرب تكتبه موسكو. الرئيس الروسي فلاديمر بوتين وفي مرسوم رئاسي يحظر تصدير النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار على النفط الروسي.

مرسوم الرئيس الروسي يدخل حيّز التنفيذ في الأول من شباط/ فبراير المقبل ويستمرُ لخمسةِ أشهر، ويمنع تسليمَ النفطِ والمنتَجاتِ النفطية الروسية إلى كياناتٍ وأفرادٍ يشملُهم الحظرُ خلالَ جميعِ مراحلِ التصديرِ حتى المشتري النهائي.

المرسوم يأتي بعد أن اتفقت مجموعة الدول السبعِ والاتحادِ الأوروبي وأستراليا على وضعِ حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عندَ ستين دولاراً للبرميل، في خطوةٍ تهدفُ إلى شلِ خزائنِ الدولة الروسية وجهودِ موسكو العسكرية في أوكرانيا.

بعد مرسوم بوتين خرج وزيرُ خارجتيه سيرغي لافروف ليحذر الدولَ الغربية من أنّ سياستَها لاحتواءِ روسيا خطيرةٌ للغاية، مشيراً إلى أنّها تنطوي على مخاطرِ الانزلاقِ إلى صِدامٍ مسلحٍ بينَ القوى النووية.

واتهم لافروف الغرب بالسعيِ لتدميرِ بلاده مؤكدا ان موسكو كرَّرت مراراً أنّه لا يمكنُ أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، مجددا شروط بلاده لاوكرانيا بغية وقف الحرب والتوصل الى سلام.

الرد الأوكراني على دعوة لافروف للاستسلام لم يتأخر حيث تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمواصلة إعداد قوات الدفاع والأمن الأوكراني، معتبرا أن العام القادم سيكون حاسما فيما يخص المعارك على الأرض.

أما ميدانيا أكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية عشرات الهجمات على مقاطعات عدة، وأعلنت عن تصدي قواتها لهجمات روسية على أكثر من جبهة في جنوب وشرق أوكرانيا حيث تحتدم المعارك بشكل خاص حول مدينة بخموت الاستراتيجية الشرقية في إقليم دونيتسك، وسفاتوفو الواقعة إلى الشمال بمنطقة لوغانسك.