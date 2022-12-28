إسلامي: إنتاج الأدوية من مشتقات الماء الثقيل مدرج على جدول أعمالنا

العالم - ايران

وأشار "محمد إسلامي" اليوم الأربعاء ، على هامش اجتماع مجلس الوزراء إلى إنتاج الأدوية المشعة كأحد الإنجازات المهمة لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية وقال: هناك مليون مريض يستخدمون هذه الادوية سنويا.

وتابع: لو لم يكن لدينا دورة وقود نووي فلم يكن باستطاعتنا إنتاج الأدوية المشعة في البلاد.

واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية أن الشركة الإيرانية الوحيدة في مجال إنتاج هذه الأدوية تخضع للحظر، وهذا يدل على أن حياة البشر لا قيمة لها بالنسبة لمن فرضوا هذا الحظر الذين يستمرون بذلك.

واعتبر إسلامي أن برنامج تطوير منظمة الطاقة الذرية ينشط في مجال العلاج والاستبدال بالاعتماد على مشتقات المياه الثقيلة وقال: إن إنتاج المنتجات نشط في مجال العلاج و للأدوية الإشعاعية وظيفتان تشخيصيتان وعلاجيتان ، وقد تم افتتاح قسم التشخيص الأسبوع الماضي ، وفي مناقشة العلاج يضرب العلاج بالخلايا بشكل مباشر ويدمره دون الإضرار بالمريض.

وأضاف: ان العلاج الكيميائي له آثار جانبية على مرضى السرطان، لذا نفضل استخدام العلاج الإشعاعي.

وأشار مساعد رئيس الجمهورية إلى أن إنتاج الأدوية الجديدة من مشتقات الماء الثقيل مدرج على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية الايرانية.

كما اعلن إسلامي عن استعداد الطرف الاخرى للتفاوض.