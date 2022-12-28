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سفير إيران الجديد في أفغانستان يحل ضيفا على قناة "العالم" الليلة

سفير إيران الجديد في أفغانستان يحل ضيفا على قناة
الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

مع تغيير سفير إيران في أفغانستان، يحل كاظمي قمي ضيفا الليلة على برنامج "من طهران" والذي يبث بشكل مباشر من قناة "العالم" .

العالم - ايران

حسن كاظمي سفير إيران في العراق، والذي كان سابقا الممثل الخاص للجمهورية الإسلامية في شؤون أفغانستان، من المقرر يتولى مسؤولية سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في أفغانستان.

التفاعلات بين إيران وأفغانستان خلال حكم طالبان، موقف طالبان من أمريكا والكيان الصهيوني، مستجدات أوضاع اللاجئين الأفغان في إيران، الطبيعة الحقيقية لـ"داعش" والقاعدة في أفغانستان، الاعتراف الدولي بأفغانستان، السياسات الداخلية المعنية بدور المجموعات العرقية والنسوية في أفغانستان ، وأخيرا وليس آخرا سبب تغيير السفير الإيراني في أفغانستان هي من المحاور الرئيسية التتي سيتم مناقشتها في برنامج "من طهران" والذي سيبث الليلة من قناة العالم.

وسيتم بث هذه المقابلة الحصرية السيقة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت طهران وستكون متاحة على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي لقناة العالم في نفس الوقت.

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