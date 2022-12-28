ايران في المرتبة السابعة عالميا في منتجات الصلب ... التصدير للاسواق الاوروبية

العالم - ايران

هذا ما اعلنه رئيس احدى شركات انتاج الصلب في ايران محمد سعيدي في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس ، حيث قال ان ايران حلت بين الدول الـ 10 الاولى عالميا في انتاج الصلب طوال السنين الاخيرة ، لكن في شهر نوفمبر الماضي فقد وصل حجم انتاج الصلب في ايران الى 2/9 مليون طن واحتلت ايران بذلك المرتبة السابعة عالميا في انتاج الصلب.

واضاف سعيدي ان حجم انتاج الصلب في ايران قد تخطى في شهر نوفمبر من العام الجاري، حجم انتاج الصلب في دول اخرى مثل تركيا والمانيا والبرازيل .

واوضح سعيدي بأن ما ساهم في زيادة انتاج الصلب في ايران خلال فصل الصيف الماضي هو تأمين الطاقة المطلوبة لمعامل الصلب والذي جرى بشكل جيد خلال هذا العام .

وتابع : لقد تراجع حجم انتاج الصلب في العالم خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3/7 بالمئة لكن في ايران شهدنا ارتفاع انتاج الصلب بنسبة 8/5 بالمئة قياسا مع العام الماضي وهذا اكبر نسبة لزيادة الانتاج بين الدول الـ 10 الاوائل في انتاج الصلب في العالم.

تراجع انتاج الصلب في دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 10/1 بالمئة

ومضى سعيدي قائلا : ان دول الاتحاد الاوروبي ونتيجة الازمة الناجمة عن نقص امدادات الطاقة وخاصة امدادات الغاز ، شهدت تراجعا في انتاج الصلب وصلت في بعض الدول الى 11/2 بالمئة، وفي المانيا بلغت نسبة تراجع الانتاج 7/9 بالمئة قياسا مع العام الماضي، اما في اميركا فتراجع انتاج الصلب بنسبة 5/5 بالمئة بالمئة قياسا مع العام الماضي.

واضاف سعيدي ان تراجع الانتاج في الدول الاخرى ادى الى عروضات اوروبية لشراء الصلب من ايران وخاصة دول الاتحاد الاوروبي ، موضحا بأن انتاج الصلب في ايران في شهر يوليو الماضي ارتفع بنسبة 65 بالمئة قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي.