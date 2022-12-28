الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
١٠:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران في المرتبة السابعة عالميا في منتجات الصلب ... التصدير للاسواق الاوروبية

ايران في المرتبة السابعة عالميا في منتجات الصلب ... التصدير للاسواق الاوروبية
الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

أدى تراجع انتاج الصلب في البلدان الاخرى الى فتح اسواق جديدة امام صناعة الصلب الايرانية وخاصة نحو تصدير منتجات الصلب الاستراتيجية الى الدول الغربية ومنها دول الاتحاد الاوروبي.

العالم - ايران

هذا ما اعلنه رئيس احدى شركات انتاج الصلب في ايران محمد سعيدي في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس ، حيث قال ان ايران حلت بين الدول الـ 10 الاولى عالميا في انتاج الصلب طوال السنين الاخيرة ، لكن في شهر نوفمبر الماضي فقد وصل حجم انتاج الصلب في ايران الى 2/9 مليون طن واحتلت ايران بذلك المرتبة السابعة عالميا في انتاج الصلب.

واضاف سعيدي ان حجم انتاج الصلب في ايران قد تخطى في شهر نوفمبر من العام الجاري، حجم انتاج الصلب في دول اخرى مثل تركيا والمانيا والبرازيل .

واوضح سعيدي بأن ما ساهم في زيادة انتاج الصلب في ايران خلال فصل الصيف الماضي هو تأمين الطاقة المطلوبة لمعامل الصلب والذي جرى بشكل جيد خلال هذا العام .

وتابع : لقد تراجع حجم انتاج الصلب في العالم خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3/7 بالمئة لكن في ايران شهدنا ارتفاع انتاج الصلب بنسبة 8/5 بالمئة قياسا مع العام الماضي وهذا اكبر نسبة لزيادة الانتاج بين الدول الـ 10 الاوائل في انتاج الصلب في العالم.

تراجع انتاج الصلب في دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 10/1 بالمئة

ومضى سعيدي قائلا : ان دول الاتحاد الاوروبي ونتيجة الازمة الناجمة عن نقص امدادات الطاقة وخاصة امدادات الغاز ، شهدت تراجعا في انتاج الصلب وصلت في بعض الدول الى 11/2 بالمئة، وفي المانيا بلغت نسبة تراجع الانتاج 7/9 بالمئة قياسا مع العام الماضي، اما في اميركا فتراجع انتاج الصلب بنسبة 5/5 بالمئة بالمئة قياسا مع العام الماضي.

واضاف سعيدي ان تراجع الانتاج في الدول الاخرى ادى الى عروضات اوروبية لشراء الصلب من ايران وخاصة دول الاتحاد الاوروبي ، موضحا بأن انتاج الصلب في ايران في شهر يوليو الماضي ارتفع بنسبة 65 بالمئة قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

روابط ذات صلة

إنتاج إيران من الفولاذ بلغ 28 مليون طن بزيادة 8.5 بالمئة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكشف عن أحدث نسبة للملقحين ضد كورونا في العراق

قضاة أوروبيون في بيروت قريباً لاستجواب سلامة وأصحاب مصارف

قاليباف يلتقي مراجع الدين في مدينة قم المقدسة

ناشط يتحدث عن لحظات يقضيها مواطنون سعوديين في زنزانات موحشة

ايران في المرتبة السابعة عالميا في منتجات الصلب ... التصدير للاسواق الاوروبية

فيديوغرافيك.. عواصف ثلجية في اميركا تؤدي إلى مقتل العشرات