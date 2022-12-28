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ابناء الديرة

التظاهرات الشعبية في المنامة رفضاً لعيد "الحانوكاه"

الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

یحمل برنامج "ابناء الديرة" موضوعات متعددة تتراوح ما بين قضايا التطبيع وقضايا سياسية ومعيشية لها صلة بهموم الشعب البحريني.

خاص بالعالم

والبداية مع التظاهرات الحاشدة والتي شهدتها البحرين لاسيما في العاصمة المنامة قرب باب البحرين، والتي نددت بالتطبيع واقامة فعالية ما يسمى "الحانوكاه"، وقال آية الله عيسى احمد قاسم في تغريدة له: "فهمت اسرائيل وحكومة البحرين ان الشعب المسلم الغيور والعربي الواعي لمصرّ كل الاصرار على رفض التطبيع ومقاومته مادام نفس في هذا الشعب، ألم يتعلم المطبعون ذلك تماماً من تظاهرات الامس، بوركت يا شعب البحرين، وبوركت فيك هذه البسالة".

وقبل ختام البرنامج يتناول قضية الاسبوع "صهينة القطاع التعليمي في مملكة البحرين".

هذه الملفات يطرحها البرنامج على طاولة النقاش مع ضيف الحلقة، السياسي في المعارضة البحرينية فضيلة الشيخ حسين الحداد.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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ابناء الديرة التظاهرات الشعبية في المنامة رفضاً لعيد "الحانوكاه"