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سفير إيران: زيارة مهمة لتعزيز العلاقات بين طهران ومسقط قريبا

سفير إيران: زيارة مهمة لتعزيز العلاقات بين طهران ومسقط قريبا
الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

استعرض سفير إيران لدى عمان علي رضا نجفي خوشرودي، منجزات زيارة وزير الخارجية إلى مسقط، قائلا، إن هناك زيارة مهمة على جدول الأعمال لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي.

العالم- ايران

وفي تصريح صحفي حول رسالة رئيس الجمهورية إلى سلطان عمان، قال علي نجفي: سلم السيد امير عبداللهيان رسالة مهمة وخطية من السيد الدكتور رئيسي إلى سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وأوضح أن زيارة وزير الخارجية إلى سلطنة عمان كانت مهمة ولافتة للغاية، قائلا: في هذه الزيارة، تمت مناقشة مختلف القضايا التي تهم الجانبين وأجريت مباحثات جيدة حول بعض القضايا الإقليمية والدولية.

وأعلن نجفي أن العلاقات بين إيران وسلطنة عمان آخذة في النمو، وقال: في المجال الاقتصادي نما حجم التجارة بين إيران وسلطنة عمان في الأشهر الثمانية الماضية بنسبة 73 بالمائة، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 2 مليار دولار خلال الشهرين القادمين، اذ سيتشكل لأول مرة هذا الحجم من العلاقات الاقتصادية بين إيران وسلطنة عمان.

وأشار إلى أن "مكانة عمان في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية مميزة"، وقال: إن التعاون بين إيران وسلطنة عمان يرتكز في 4 مجالات "التجارة والاستثمار" و "الطاقة" و "النقل والعبور" و" الشؤون المصرفية ". ومن المتوقع أن تتخذ إيران وعمان خطوات جديدة ومهمة لتحسين العلاقات الأخوية بينهما.

كما أعلن نجفي عن زيارة مهمة لتحسين العلاقات بين إيران وسلطنة عمان في المستقبل القريب، وقال، إن اجراء هذه الزيارة مدرج على جدول أعمال البلدين.

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