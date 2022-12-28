وزير الخارجية يلتقي وزير المكتب السلطاني العماني

العالم- ايران

وأكد الجانبان في هذا اللقاء على الجهد المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي.

وكان وزير الخارجية التقى صباح اليوم (الأربعاء) سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، وسلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتم في رسالة رئيس الجمهورية، دعوة سلطان عمان لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونوه وزير الخارجية في هذا اللقاء، إلى إنجازات زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عمان، مؤكدا على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة المذكورة.

وأكد أمير عبداللهيان التطور الشامل للعلاقات والتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والسياحة والنقل وغيرها من المجالات.

من جهته أعرب سلطان عمان عن أمله في أن يزور إيران في المستقبل القريب، وأن يتم في هذه الزيارة تطوير القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين.