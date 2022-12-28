الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: اتحاد الشغل التونسي يقر إضرابا عاما مدته يومان في وسائل النقل البري والبحري والجوي الشهر المقبل

الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

امير عبداللهيان يلتقي وزير الخارجية العماني

الرئيس العراقي.. الحقبة المظلمة لـ'داعش' انتهت وماضون في طريق التطور والتقدم

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. حكومة نتنياهو الجديدة وانعكاسات طبيعة التشكيلة

نائب عراقي: الاحتلال الأميركي اوجد فكرة المناطق المتنازع عليها في كركوك

وزير الخارجية يلتقي وزير المكتب السلطاني العماني

متحدث الخارجية الايرانية ينتقد ازدواجية الغرب تجاه حقوق الإنسان