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امير عبداللهيان يلتقي وزير الخارجية العماني

امير عبداللهيان يلتقي وزير الخارجية العماني
الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، اليوم الاربعاء في مسقط، بنظيره العماني "بدر البو سعيدي".

العالم- ايران

والتقى وزير الخارجية الايراني الذي وصل امس الثلاثاء الى مسقط، اليوم سلطان عمان "هيثم بن طارق ال سعيد"، وسلمه رسالة من رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي".

وفي تصريح خلال هذا اللقاء، اعرب سلطان عمان عن امله في القيام بزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية قريبا، ليتم في اطار هذه اللقاءات استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في توسيع العلاقات الثنائية اكثر فاكثر.

الى ذلك، اعلن وزير الخارجية الايراني عقب هذا اللقاء، انه نقل تحيات وتمنيات رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، الى السلطان "هيثم ال سعيد"؛ متمينا له بدوام الصحة والعافية وللشعب العُماني بمزيدٍ من الرقي والرخاء.

وفي المقابل، اشار امير عبداللهيان، ان سلطان عمان حمّله "تحياته وتمنياته للرئيس اية الله رئيسي بموفور السعادة والهناء، وللشعب الإيراني الصديق بمزيدٍ من التطور والازدهار".

وبحسب هذا التقرير، جرى خلال اللقاء بين امير عبد اللهيان وسلطان عمان، بحث مسارات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومجمل المستجدات الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء، وزير الخارجية العماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى السلطنة "علي نجفي."

كما التقى وزير الخارجية الايراني على امتداد زيارته لمسقط، الفريق أول "سلطان بن محمد النعماني" وزير المكتب السلطاني؛ وبحث الجانبان في القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

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