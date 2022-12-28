كاظمي قمي: الامريكان خططوا لاثارة الفوضى في افغانستان بعد خروجهم منها

خاص بالعالم

وفي حوار حصري لقناة العالم الاخبارية كشف كاظمي قمي ان الهدف من المسرحية التي مثلها الاميركيون خلال خروجهم من افغانستان هو الايحاء بان الفوضى ستعم البلاد.

واضاف ان الهدف اميركا من احتلال افغانستان التحكم والسيطرة على المنطقة المحيطة بهذا البلد، لافتا الى ان الاميركيين خططوا لنقل داعش الى افغانستان واغتالوا قدامى المجاهدين الافغان، قائلا ان انتاج المخدرات ارتفع في افغانستان خمسة اضعاف خلال وجود الاميركيين في البلاد.

واكد ان ايران تساعد افغانستان من خلال الشعب الى ايجاد حكومة تتمتع بشعبية واسعة وانها تشجع طالبان على ذلك، مشيرا الى ان السياسة الايرانية تجاه افغانستان تنطلق من مواقف قائد الثورة الاسلامية عندما دعا الى مساعدة الشعب الافغاني.

وشدد على ان التعاون مع طالبان لايعني تاييد كافة الاجراءات التي تقوم بها الحركة، لافتا الى ان المسؤولين في طالبان وعدوا في بحث موضوع دراسة الفتيات في الجامعات.



وشغل كاظمي قمي سفيرا للجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق، كما كان سابقا الممثل الخاص للجمهورية الإسلامية في شؤون أفغانستان، من المقرر ان يتولى مسؤولية سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في أفغانستان.

واليكم فيما يلي نص المقابلة..

اكد السفير الايراني الجديد في افغانستان حسن كاظمي قمي، ان الامريكيين بعد احتلال افغانستان لمدة 20 عاماً هزموا واضطروا الى اخراج جنودهم من هناك، مشيراً الى ان الامريكيين خططوا لاثارة الفوضى في افغانستان بعد خروجهم منها.

وقال كاظمي قمي: بكل صراحة ان الامريكيين بعد عشرين عاماً من احتلال افغانستان، هزموا امام مقاومة الشعب الافغاني واضطروا الى اخراج جنودهم من هذا البلاد، وهناك نقطة ان الهزيمة الامريكية من افغانستان والعراق، كان في اطار مشروع خطط له بعد ان تلقوا الهجمات واضطروا الى الخروج من افغانستان، في وقت كانت البلاد تعاني من اضطرابات امنية.

واوضح كاظمي قمي، اذا اردنا تقييم عشرين عاماً من الاحتلال الامريكي لافغانستان، كان الامريكان يقولون انهم انفقوا الفي مليار دولار، ونتيجة هذا الاحتلال والانفاق الباهظ تبدلت افغانستان الى خراب ودمرت البنى التحتية والاقتصادية، مشيراً الى ان الكثير من الافغان ونتيجة قلقهم من الاوضاع غادروا البلاد، وكان عدد من المجاهدين الذين تصدوا للجيش السوفيتي السابق تم اغتيالهم من خلال جماعات امريكية.

واضاف، ان هناك قضية مهمة وهي قضية المخدرات، حيث اصبحت افغانستان مرتعاً للمخدرات بعدما تعهد الامريكان انهم يريدون ان يجعلوا البلاد آمنة، حتى ارتفعت نسبة انتاج المخدرات الى خمسة اضعاف مما كانت عليه افغانستان قبل الاحتلال، بمعنى قبل الاحتلال اقصى حد كان الفين طن من المخدرات وبعد خروج الامريكان وصل الى اكثر من 10 آلاف طن، مؤكداً ان المافيات التي كانت تشارك في تهريب المخدرات هم الامريكان.

وتابع يقول: ان اكبر الجرائم التي ارتبكها الامريكان في افغانستان هي زيادة المدمنين على المخدرات، والان حوالي 10 بالمائة من سكان افغانستان اصبحوا مدمنين على المخدرات، في حين قبل الاحتلال لم تجد مثل هذه الظاهرة.

واضاف، ان البنية التحتية الاقتصادية دمرت تدميراً شاملاً حتى ان حفلات الاعراس بدلوها الى احزان، الى اضافة الى نقص حاد في الكهرباء وتركوا البلاد دون التقدم صناعياً او خدمياً ، مشيراً الى ان هذه الاحصائية صغيرة بعد الاحتلال الامريكي لافغانستان.

واعتبر كاظمي قمي، ان خروج الامريكان من افغانستان كانت نوع من المناورات التي قامت بها وخططوا لها لكي تكون دعاية بطريقة هروع بعض الافغان الى التمسك بالطائرات الامريكية، كي يفهم ان خروجهم هكذا الغرض منه ايجاد الهلع والذعر لدى الافغان بانهم سيواجهون قلقاً من نشوء الظاهرة الارهابية، وانهم يريدون ان يظهروا ان الامريكان لو بقوا في افغانستان فان الشعب الافغاني لن يواجه العنف والقتل، مشدداً على ان الامريكان مارسوا حرب نفسية اوجدوها لكي يظهروا ان لجوء الافغان اليهم، بان الامن قد انعدم في البلاد.

واضاف، ان القضية الثانية، على مدى فترة احتلال الامريكي لافغانستان كان بعض الافغان يشاركون في الحكم الافغاني واخرون كان يتعاونون مع قوات الناتو، وبعد خروج الامريكان ودخول حركة طالبان، هؤلاء الذين تعانوا مع الامريكيين ضد القوات الجهادية، كانوا قلقين في أن مجيء طالبان وانهم سيواجهون بعض المشاكل، والقضية الاهم كانت تلك القضية الاساسية في أن تواجد القوات الأمريكية تبعث أجواء نفسية لتؤكد أننا اذا ذهبنا وخرجنا من أفغانستان يمكن أن ينعدم الأمن ويأتي العنف وقد شاهدتم مشاهد حول ذلك.

يتبع..