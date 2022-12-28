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'حماس' تعلق على مناورة 'الركن الشديد 3'

'حماس' تعلق على مناورة 'الركن الشديد 3'
الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

علق حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس على مناورة "الركن الشديد 3" التي نفذتها الغرفة المشتركة للفصائل المشتركة الفلسطينية على الحدود الزائلة شمالي قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم:

- مناورة "الركن الشديد 3" التي نفذتها الغرفة المشتركة على الحدود الزائلة شمالي قطاع غزة، تأكيد على مركزية العمل الوحدوي المشترك لدى فصائل العمل العسكري، وقدرة خيار المقاومة على جمع الموقف والكلمة.

- نؤكد على ضرورة العمل الميداني المشترك والتنسيق في العمل المقاوم في كل المدن الفلسطينية، فهذه المناورة رسالة وحدة حقيقية لشعبنا في كل أماكن تواجده.

- مناورة الركن الشديد 3 ، تؤكد جاهزية فصائل العمل العسكري لكل التطورات في الساحة الفلسطينية، وجاهزيتها للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا وأرضنا وأسرانا الأبطال ، خاصة مع الحكومة الفاشية المقبلة لدى الاحتلال.

- كانت قضية الأسرى حاضرة في المناورة وتفاصيلها، فهى قضية مركزية لقوى المقاومة حتى كسر القيد عن كل أسرانا الأبطال.

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