الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا يعقدون اجتماعا مشتركا في موسكو ويبحثون حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين ومكافحة الجماعات الارهابية

الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

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