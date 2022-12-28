بث الفيلم الوثائقي 'الناصر سليماني' من قناة العالم

العالم ـ ایران

تعتبر سوريا احدى ساحات التضحية والمجد للشهيد الفريق قاسم سليماني...قاد الشهيد سليماني خلال العقد الماضي محور المقاومة في ساحات الجهاد والشهادة... من لبنان إلى سوريا ومن العراق إلى اليمن وفلسطين وأفغانستان حيثما كانت بوادر الحرب ضد أمريكا والكيان الإسرائيلي كان الشهيد سليماني حاضرا.

"الناصر سليماني" هو عنوان فيلم وثائقي مكون من جزئين أنتجه مكتب قناة العالم في سوريا لإحياء ذكرى استشهاد الفريق سليماني ويصور الملحمة الخالدة للفريق سليماني في ساحة المعركة مع الإرهاب والجماعات التكفيرية.

ويعيد الفيلم الوثائقي رواية معركه تحرير حلب والنبل والزهراء في ظل شجاعة الفريق سليماني ورفاقه ويروي ملحمة الانتصار في سوريا.



بامكانكم مشاهدة الفيلم يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت طهران (18:30 بتوقيت غرينتش)، وسيكون متاحاً على موقع العالم على الرابط التالي:

https://www.alalam.ir



الناصر سليماني