الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

يومي الجمعة والسبت المقبلين..

بث الفيلم الوثائقي 'الناصر سليماني' من قناة العالم

الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

ستبث قناة العالم الاخبارية يومي الجمعة والسبت (30 و31 ديسمبر الجاري) في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت طهران (18:30 بتوقيت غرينتش) الفيلم الوثائقي 'الناصر سليماني' حول دور الشهيد الفريق قاسم سليماني في تحرير مدن حلب والنبل والزهراء في سوريا.

العالم ـ ایران

تعتبر سوريا احدى ساحات التضحية والمجد للشهيد الفريق قاسم سليماني...قاد الشهيد سليماني خلال العقد الماضي محور المقاومة في ساحات الجهاد والشهادة... من لبنان إلى سوريا ومن العراق إلى اليمن وفلسطين وأفغانستان حيثما كانت بوادر الحرب ضد أمريكا والكيان الإسرائيلي كان الشهيد سليماني حاضرا.

"الناصر سليماني" هو عنوان فيلم وثائقي مكون من جزئين أنتجه مكتب قناة العالم في سوريا لإحياء ذكرى استشهاد الفريق سليماني ويصور الملحمة الخالدة للفريق سليماني في ساحة المعركة مع الإرهاب والجماعات التكفيرية.

ويعيد الفيلم الوثائقي رواية معركه تحرير حلب والنبل والزهراء في ظل شجاعة الفريق سليماني ورفاقه ويروي ملحمة الانتصار في سوريا.

بامكانكم مشاهدة الفيلم يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت طهران (18:30 بتوقيت غرينتش)، وسيكون متاحاً على موقع العالم على الرابط التالي:

https://www.alalam.ir

الناصر سليماني

روابط ذات صلة

المهندس وسليماني إسمان لتوأم وُلدا مؤخرا في آمرلي (اميري علي)

التحضيرات للاحتفاء بذكرى استشهاد قاده النصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..جرائم طيران السعوامريكي اماراتي لم ولن تُنسى بالتقادم

في حوار حصري للعالم.. كاظمي قمي: الامريكان خططوا لاثارة الفوضى في افغانستان بعد خروجهم منها

يومي الجمعة والسبت المقبلين.. بث الفيلم الوثائقي 'الناصر سليماني' من قناة العالم

بالفيديو.. الإضرابات تغمر بريطانيا إحتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدني الأجور

حماس تنفي التقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع 'إسرائيل'

ما يحصل في اليمن لا يقبله ولا يرضاه الله ولا رسوله ولا الفطرة البشرية