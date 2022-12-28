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امير عبداللهيان يستقبل في مسقط المتحدث باسم حركة انصار الله

امير عبداللهيان يستقبل في مسقط المتحدث باسم حركة انصار الله
الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس الوفد اليمني المفاوض "محمد عبد السلام"، مساء اليوم الاربعاء، بوزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان".

العالم- ايران

وجرى اللقاء بين وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" والمسؤول اليمني، في مبنى سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية بمسقط.

ووصل وزير الخارجية الايراني، امس الثلاثاء الى العاصمة العماني، والتقى اليوم الاربعاء سلطانها "هيثم بن طارق ال سعيد"، حيث سلمه رسالة من رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي".

وفي تصريح خلال هذا اللقاء، اعرب سلطان عمان عن امله في القيام بزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية قريبا، ليتم في اطار هذه اللقاءات استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في توسيع العلاقات الثنائية اكثر فاكثر.

الى ذلك، اعلن وزير الخارجية الايراني عقب هذا اللقاء، انه نقل تحيات وتمنيات رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، الى السلطان "هيثم ال سعيد"؛ متمينا له بدوام الصحة والعافية وللشعب العُماني بمزيدٍ من الرقي والرخاء.

في المقابل، اشار امير عبداللهيان، ان سلطان عمان حمّله "تحياته وتمنياته بموفور السعادة والهناء للرئيس اية الله رئيسي، وللشعب الإيراني الصديق بمزيدٍ من التطور والازدهار".

وحضر اللقاء، وزير الخارجية العماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى السلطنة "علي نجفي."

كما التقى وزير الخارجية الايراني في سياق زيارته لمسقط، نظيره العماني "بدر البوسعيدي" والفريق أول "سلطان بن محمد النعماني" وزير المكتب السلطاني؛ وبحث معهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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