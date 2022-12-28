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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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كاظمي قمي:طالبان تعتقد انها جاهدت على مدى 20 عاما في افغانستان ومن حقها ان تحكم البلاد
كاظمي قمي: لاتزال السياسة الاميركية في افغانستان هي اثارة الفوضى وانعدام الامن في هذا البلد
كاظمي قمي: كان الهدف الاميركي من احتلال افغانستان التحكم والسيطرة على المنطقة المحيطة بهذا البلد
كاظمي قمي: تتلاقى في افغانستان 3 حضارات في افغانستان هي الكنفوشيسية والفارسية والارثوذكسية الروسية
كاظمي قمي: كان الهدف الاميركي من احتلال افغانستان التحكم والسيطرة على المنطقة المحيطة بهذا البلد
كاظمي قمي: طالبان استلمت الحكم في كابول وكان الوضع الامني والاقتصادي متدهور
كاظمي قمي: كان الهدف من المسرحية التي مثلوها الاميركيون خلال خروجهم من افغانستان هو الايحاء بان الفوضى ستعم البلاد
كاظمي قمي: ارتفع انتاج المخدرات في افغانستان خمسة اضعاف خلال وجود الاميركيين في البلاد
كاظمي قمي: الاميركيون اغتالوا قدامى المجاهدين الافغان
كاظمي قمي: خطط الاميركيين لاثارة الفوضى في افغانستان بعد خروجهم منها
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 28-12-2022
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الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
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سوریا
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السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.