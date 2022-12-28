أول لقاء بين وزيري دفاع تركيا وسوريا في موسكو

العالم - سوريا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد لمّح مطلع الشهر الجاري إلى إمكانية عقد مثل هذا اللقاء على مستوى الوزراء بين أنقرة ودمشق، قبيل عقد لقاء يجمعه بالرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت وزارة الدفاع التركية اليوم في بيان: «يتواجد وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار، ورئيس منظمة المخابرات الوطنية هاكان فيدان، في العاصمة الروسية موسكو لعقد اجتماعات وتناول قضايا مهمة مع عدد من المسؤولين الروس».

وفي وقت سابق، علق أكار على مسألة الاجتماع الثلاثي المحتمل بين وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أكار: «كل ما يجب القيام به يتم وفقا للإجراءات على جميع المستويات من أجل حماية حقوق ومصالح بلدنا، وهناك اتصالات ضمن هذا النطاق أيضا».

وأعلنت المصادر التركية، مساء اليوم، عن عقد أول لقاء بين أكار ونظيره السوري العماد علي محمود عباس، بحضور رئيسي استخبارات البلدين.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «عقد وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، جلسة محادثات ثلاثية في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا».

مضيفة: «تم بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمحاربة الجماعات المسلحة في سوريا».

وتابعت وزارة الدفاع الروسية: «بعد الاجتماع، أشار الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في سوريا والمنطقة».