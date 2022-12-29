دمشق تصف اجتماع وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا في موسكو بالإيجابي

العالم - سوريا

وقالت الدفاع السورية في بيان مقتضب: "جرى اليوم لقاء جمع وزير الدفاع السوري واللواء مدير إدارة المخابرات العامة السورية، مع نظرائهم وزير الدفاع التركي ورئيس جهاز المخابرات التركية في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة الطرف الروسي، وبحث الجانبان ملفات عديدة وكان اللقاء إيجابيا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عقد جلسة مباحثات ثلاثية بين وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا، في العاصمة موسكو، ناقشوا خلالها سبل حل الأزمة السورية، والجهود المشتركة لمكافحة التطرف.

وقالت الدفاع الروسية في بيان إن "أطرف الحوار أشاروا إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل، وضرورة مواصلته لدعم استقرار الأوضاع في الجمهورية العربية السورية والمنطقة ككل".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، صرح في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بأن موسكو تتعامل بإيجابية كبيرة مع فكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعقد لقاء لقادة تركيا وسوريا وروسيا.

وكشف الرئيس التركي، يوم 15 ديسمبر الجاري، أنه اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع ثلاثي، يجمعهما بالرئيس السوري بشار الأسد، داعيا في الوقت نفسه إلى عقد لقاء لوزراء دفاع وخارجية الدول الثلاث قبل القمة المرتقبة.