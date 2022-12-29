الامن البرلمانية: لن نتنازل عن مصالحنا الخاصة في المفاوضات النووية

العالم - ايران

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أبو الفضل عموئي يوم الأربعاء، إنّ "إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن تحقيقها من جانب طهران، لكن النتيجة تعتمد على واقعية الجانب الآخر"، حسبما نقلت وكالة "مهر".

وأضاف عموئي أنّ "الجانب الأميركي هو الذي انسحب من الاتفاق النووي، ثم أعلن استعداده للعودة إلى الاتفاق مرة أخرى، وكانت شروط عودة الأميركيين محور المفاوضات منذ عام ونصف عام".

وأوضح أنّ "الجانب الأميركي هو الذي نأى بنفسه، بسبب تطوراته الداخلية، بما في ذلك الانتخابات، عن عملية دفع المفاوضات بشكل أسرع".

وتابع: "المفاوضات لم تتوقف قط، واستكملت عبر الوساطة وإرسال الرسائل ومشاريع النصوص غير الرسمية، لكنّ تحليل الأوروبيين للتطورات الداخلية الإيرانية غير دقيق".

وأكد أنّ بلاده "لا تنوي التراجع عن مصالحها الخاصة في المفاوضات"، لافتاً إلى أنّ "التوصل إلى اتّفاق ليس ببعيد، لأن هناك قضية واحدة، وبقيت عبارات قليلة في نص الاتفاقية، أحدها هو مناقشة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ومنذ يومين، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنّ الولايات المتحدة تظهر مواقف متناقضة في ما يخص المفاوضات النووية، ولم تقدم أي خطوة إيجابية لإنهائها، مشدداً على ضرورة استمرارها لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، أفاد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأنّه اتفق مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على "استعداد إيران لاختتام مفاوضات فيينا على أساس مسودة حزمة التفاوض التي جاءت نتيجة شهور من المفاوضات الجادة والمكثفة".

في المقابل، قالت واشنطن إنّ الاتفاق النووي ليس محل تركيزها حالياً، وأكدت أن "لا وجود لتقدم حالي في الاتفاق، ولا وجود لتقدم متوقع في المستقبل القريب".

ومنذ بدء إحياء الاتفاق النووي، تشدّد طهران على 4 قضايا أساسية هي: الضمانات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران، والتحقق من حدوث هذه الأمور، وإغلاق ملف الادعاءات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.