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هاشتاغ.. جبل أُحد وتغيير الهوية الإسلامية + فيديو

الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

الرياض (العالم) 2022.12.29 – لم يعد ما تشهده السعودية من تغييرات في الهوية والمعالم الإجتماعية متعلقا بالإنفتاح أو ما يسمى بالإنفتاح الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان.. فألامور بدأت تأخذ طابعا يكشف عن مخطط لطمس الهوية الإسلامية في البلاد.

العالم - السعودية

جبل أُحد أحد أبرز الشواهد على التاريخ الإسلامي، معرض لتغيير معالمه تحت ذريعة إنشاء منتجع طبي.. حيث كان هناك غضب وانتقادات واسعة لهذا القرار على مواقع التواصل.

حساب "مجتهد نجران" علق: بن سلمان يعمل على بناء منتجع طبي في جبل أحد الذي يرتبط بالإسلام والمسلمين ومدينة خيبر المرتبطة باليهود يحولها إلى منطقة سياحية.. فعلا امتداد سفيان ومعاوية ويزيد لا زال مستمر حتى عصرنا هذا.

"محمد يامي" بدوره علق: هذا ليس منتجع طبي تأهيلي هذا المشروع هدفه جبل أحد وهو من تاريخ ومقدسات المسلمين.. إن السعودية صارت تعمل بقوة على محو الآثار الإسلامية فيها.

وإلى "غادة إمام" التي غردت: مشروع بناء منتجع طبي في جبل أحد ليس الهدف منه إنشاء منتجع طبي يخدم الناس، يوجد الكثير من الأماكن يمكن استغلالها لإقامة المنتجعات الطبية، الهدف منه طمس الهوية الإسلامية للسعودية، ولو كان بإمكان بن سلمان نقل الكعبة وقبر رسول الله خارج المملكة لفعل.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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