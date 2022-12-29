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كاظمي قمي للعالم:

هدف واشنطن من احتلال أفغانستان كان السيطرة على الدول المحيطة بها + فيديو

الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2022.12.29 – قال السفير الإيراني الجديد لدى كابول حسن كاظمي قمي إن الأميركيين احتلوا أفغانستان بذريعة مكافحة الإرهاب، لكن هدفهم الرئيس كان السيطرة على الدول المحيطة بها، وتعزيز دور جماعتي داعش والقاعدة الإرهابيتين كوكلاء حرب.

العالم إيران

وفي مقابلة خاصة مع قناة العالم أكد كاظمي قمي أن: الأميركيين احتلوا أفغانستان بذريعة أنهم يريدون مكافحة الإرهاب لكن هدفهم الرئيسي كان السيطرة على الدول المحيطة بها.

وأضاف أن: أول ذريعة لاختيارهم أفغانستان هي وجود الإرهاب وتنظيم القاعدة، حيث أن القاعدة جاءت بعد حادثة 11 سبتمبر، وهم ما زالوا يتابعون هذا الأمر حتى اليوم من خلال الاحتلال والحضور العسكري، فيما تقوم القاعدة بالحروب بالوكالة.

وشدد بالقول: كذلك هم جاؤوا بداعئش التي تكفر الجميع، وشاهدنا في جامعة الموصل كيف قتل داعش في يوم واحد أكثر من ألف طالب جامعي، وبهذه الحرب النيابية تفعل أميركا هذا العمل في أفغانستان.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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