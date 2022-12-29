هدف واشنطن من احتلال أفغانستان كان السيطرة على الدول المحيطة بها + فيديو

العالم – إيران

وفي مقابلة خاصة مع قناة العالم أكد كاظمي قمي أن: الأميركيين احتلوا أفغانستان بذريعة أنهم يريدون مكافحة الإرهاب لكن هدفهم الرئيسي كان السيطرة على الدول المحيطة بها.

وأضاف أن: أول ذريعة لاختيارهم أفغانستان هي وجود الإرهاب وتنظيم القاعدة، حيث أن القاعدة جاءت بعد حادثة 11 سبتمبر، وهم ما زالوا يتابعون هذا الأمر حتى اليوم من خلال الاحتلال والحضور العسكري، فيما تقوم القاعدة بالحروب بالوكالة.

وشدد بالقول: كذلك هم جاؤوا بداعئش التي تكفر الجميع، وشاهدنا في جامعة الموصل كيف قتل داعش في يوم واحد أكثر من ألف طالب جامعي، وبهذه الحرب النيابية تفعل أميركا هذا العمل في أفغانستان.

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