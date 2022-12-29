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وزير الخارجية الروسي يتفق مع نظيره السعودي على استمرار التعاون في صيغة "أوبك+"

وزير الخارجية الروسي يتفق مع نظيره السعودي على استمرار التعاون في صيغة
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

العالم -السعودية

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان الأربعاء: "ناقش الوزيران القضايا ذات الأولوية للتطوير التدريجي للتعاون الروسي السعودي المتنوع متبادل المنفعة بما يتماشى مع تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق على أعلى مستوى".

وتم إيلاء اهتمام خاص لاستمرار التعاون البناء في صيغة "أوبك+".

وسُجل تقارب مواقف البلدين من قضايا الساعة في جدول الأعمال الإقليمي والعالمي، وأعيد التأكيد على الاهتمام المتبادل بمواصلة التنسيق الوثيق للسياسة الخارجية على الصعيدين الثنائي والدولي.

وأبلغ لافروف، بن فرحان عن بعض جوانب الوضع في أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وفي الوقت نفسه، أعرب الجانب الروسي عن امتنانه لقيادة المملكة العربية السعودية على موقفها البناء واستعدادها لبذل الجهود لإيجاد سبل لحل المشاكل المعقدة المرتبطة بالأزمة الأوكرانية.

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