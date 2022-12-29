ايران تجري مناورات "ذوالفقار 1401"

العالم - ايران

واوضح الادميرال سياري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء، ان المناورات ستبدا الليلة برمز "يا زهراء س" في منطقة جاسك وشرق مضيق هرمز حتى مدار 10 درجة شمالا في شمال المحيط الهندي.

وتابع قائلا : وتشارك في هذه المناورات التي هي جزء من التدريب العملي في التقويم السنوي لتحسين القوة القتالية، جزء من وحدات المشاة والوحدات المدرعة والآلية من القوات البرية وأنظمة الدفاع لقوات الدفاع الجوي، الغواصات والسفن والوحدات الطائرة والقوات الخاصة للجيش باسناد من القاذفات الاستراتيجية للقوات الجوية تحت شعار "الثقة بالنفس، الاقتدار والأمن المستديم".

يتبع ..