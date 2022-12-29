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ضبط أسلحة وذخائر من مخلفات تنظيم داعش في ريف درعا الغربي

ضبط أسلحة وذخائر من مخلفات تنظيم داعش في ريف درعا الغربي
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

ضبطت الجهات المختصة اليوم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف درعا الغربي.

العالم ـ سوريا

وحسب وكالة سانا، أوضح مصدر أمني أنه بعد تواصل عدد من الأهالي مع الجهات المختصة عن أماكن إخفاء تنظيم “داعش” الإرهابي الأسلحة التي كان يستخدمها أو معدة للاستخدام لاحقاً في أعماله الإجرامية تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بعضها غربي الصنع في المزارع بمحيط بلدة اليادودة بالريف الغربي.

وأشار المصدر إلى أنه من بين الأسلحة المضبوطة بنادق آلية ورشاشات وقواذف “آر بي جي” ومضادات دروع ومضادات طيران ورشاشات وقنابل وقذائف هاون، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر الخاصة بهذه الأسلحة.

وكانت الجهات المختصة أجرت خلال الفترة الماضية عمليات أمنية بالتعاون مع مجموعات محلية وأهلية في مدينة جاسم وفي بلدات ريف درعا الغربي، أسفرت عن القضاء على العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش”، بينهم متزعمون ومصادرة أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

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