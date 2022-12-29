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اجتماع دول الإتحاد..تدابير اوروبية منسقة لمواجهة انتشار كورونا في الصين

اجتماع دول الإتحاد..تدابير اوروبية منسقة لمواجهة انتشار كورونا في الصين
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

دعت المفوضية الأوروبية إلى عقد اجتماع اليوم الخميس، لمناقشة تبني تدابير ممكنة لنهج منسق بين الدول الأعضاء في الاتحاد لمواجهة الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الصين.

العالم - اوروبا

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الخميس، إنه في ضوء وضع الوباء في الصين، ستعقد السلطة التنفيذية اليوم الخميس، اجتماعا للجنة تضم ممثلين عن وزارات الصحة في الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد، مضيفة أن هدف هذا الاجتماع هو إجراء مناقشة مع الدول الأعضاء والوكالات الصحية الأوروبية لاتخاذ تدابير ممكنة لنهج أوروبي منسق إزاء أعداد الإصابة في الصين.

يذكر أنه بعد إنهاء سياسة "صفر كوفيد" بشكل مفاجئ في الصين خلال الشهر الجاري، سجل ارتفاع هائل في عدد الإصابات بكورونا هناك مما اثار قلق عدد من الدول من إمكانية انتشار متحورات جديدة للفيروس انطلاقا من الدولة الآسيوية.

وكانت إيطاليا قد قررت امس الأربعاء، فرض اختبارات إجبارية على جميع المسافرين القادمين من الصين وهو إجراء فرضته اليابان وتبنته الولايات المتحدة وما زالت دول أخرى في الاتحاد في حالة ترقب.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلب من حكومة بلاده اتخاذ تدابير مناسبة لحماية المواطنين الفرنسيين واكدت الحكومة الفرنسية من جهتها أنها تتابع تطور الوضع في الصين بدقة كبيرة وأنها مستعدة لدراسة جميع الإجراءات المفيدة التي يمكن تنفيذها نتيجة لذلك، بالتعاون مع شركاء فرنسا الأوروبيين وضمن الإطار القانوني القائم اليوم.

وأوصت الحكومة في بلجيكا في وقت سابق المواطنين بعدم السفر غير الضروري إلى الصين وحذرت المسافرين من الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هناك.

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اجتماع دول الإتحاد..تدابير اوروبية منسقة لمواجهة انتشار كورونا في الصين

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