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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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إحياء ذكرى ملحمة يوم البصيرة وميثاق البيعة مع الولاية
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كاظمي قمي: لاتزال السياسة الاميركية في افغانستان هي اثارة الفوضى وانعدام الامن في هذا البلد
كاظمي قمي: كان الهدف الاميركي من احتلال افغانستان التحكم والسيطرة على المنطقة المحيطة بهذا البلد
كاظمي قمي: تتلاقى في افغانستان 3 حضارات في افغانستان هي الكنفوشيسية والفارسية والارثوذكسية الروسية
كاظمي قمي: كان الهدف الاميركي من احتلال افغانستان التحكم والسيطرة على المنطقة المحيطة بهذا البلد
كاظمي قمي: طالبان استلمت الحكم في كابول وكان الوضع الامني والاقتصادي متدهور
كاظمي قمي: كان الهدف من المسرحية التي مثلوها الاميركيون خلال خروجهم من افغانستان هو الايحاء بان الفوضى ستعم البلاد
كاظمي قمي: ارتفع انتاج المخدرات في افغانستان خمسة اضعاف خلال وجود الاميركيين في البلاد
كاظمي قمي: الاميركيون اغتالوا قدامى المجاهدين الافغان
إحياء ذكرى ملحمة يوم البصيرة وميثاق البيعة مع الولاية
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش
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