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إنطلاق مراسم إحياء يوم البصيرة في العاصمة طهران

إنطلاق مراسم إحياء يوم البصيرة في العاصمة طهران
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

إنطلقت قبل قليل مراسم إحياء يوم البصيرة ومیثاق البیعة مع الولاية على أعتاب الذكرى السنوية الثالثة لواقعة استشهاد سيد شهداء المقاومة الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاق دربه، في ساحة الإمام الحسين (ع) شرقي العاصمة الإيرانية طهران.

العالم - ايران

ويشارك فی المراسم، أعداد كبیرة من النساء والرجال ومختلف الشرائح بما ذلك رجال الدین والطلاب وقوات التعبئة (البسیج).

وتلقى بهذة المناسبة الوطنية الخالدة، كلمة لرئيس مكتب التوجيه السياسي للقوات المسلحة الايرانية "حجة الإسلام علي سعيدي" إضافة إلى قراءة الأناشيد والأشعار الحماسية.

وفی مثل هذا الیوم، أي 30 كانون الأول/دیسمبر عام 2009، خرج الشعب الإیراني في مسیرات حاشدة جابت أرجاء البلاد تأییدا للموقف الحازم الذی اتخذه قائد الثورة الإسلامیة، إزاء أحداث الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسیة في نفس العام وتندیدا بمثیری الشغب والخارجین عن القانون الذین تسببوا في تلك الأحداث.

يذكر أن كافة المحافظات الإيرانية بمدنها وقراها، تشهد ذات المراسم الحماسية احتفاء بذكرى يوم البصيرة "ملحمة 9 دي {30 ديسمبر}" دي البطولية المخلدة في تاريخ الثورة الإسلامية.

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