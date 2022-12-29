إسلامي: 206 مراكز علاجية تستخدم الأدوية الاشعاعية المنتجة محليا

العالم - إيران

وفي تصريح له خلال اجتماع حول تطوير التقنية النووية الإيرانية، عقد اليوم الخميس بجامعة إصفهان (وسط البلاد)، قال إسلامي: إن جهود علمائنا أفضت إلى تعزيز تقنية إنتاج المستحضرات الإشعاعية التشخيصية وتطويرها جودتها وأدائها في الكشف عن الخلايا السرطانية.

وعلى صعيد آخر أشار رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية إلى إقرار أميركا الأخير بأن إيران لا تسعى إلى إنتاج قنبلة نووية؛ موضحا أن الأعداء عمدوا منذ البداية إلى توجيه الاتهام للجمهورية الإسلامية بالسعي لامتلاك السلاح النووي.

وأضاف: لكن الوثيقة الستراتيجية للأمن القومي الأميركي الصادرة قبل 3 أشهر، أعلنت صراحة، بـ"إننا على يقين أن إيران لا تسعى لإنتاج القنبلة النووية، لكن مع ذلك يجب أن لا تصبح بلدا نوويا".

وصرح إسلامي أن: هذا الموقف يجسد الحرب الهجينة التي يخوضها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإرباك جهودها في استخدام العلوم لتطوير التكنولوجيا داخل البلاد.

وخلص مساعد الرئيس الإيراني إلى القول إن الأعداء يستهدفون اليوم لحمة الشعب الإيراني؛ مبينا أن أهم وسيلة يلجؤون إليها في هذا الإطار هو فرض الحظر والحصار الاقتصادي لشل سلامة المجتمع والوقيعة بين المواطنين والمسؤولين.