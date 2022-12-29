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عبدالسلام يبارك لإيران تجاوز أحداث الشغب الأخيرة

عبدالسلام يبارك لإيران تجاوز أحداث الشغب الأخيرة
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

استعرض رئيس الوفد الوطني المفاوض في صنعاء محمد عبدالسلام خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية الإيراني أمس الأربعاء، في العاصمة العمانية مسقط، آخر المستجدات المحلية والإقليمية، مباركا للجمهورية الإسلامية تجاوز أحداث الشغب الأخير.

العالم- اليمن

وأوضح عبدالسلام في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، أنه "في اللقاء بمعالي وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان تم استعراض المستجدات السياسية محليا وإقليميا".

وقال عبدالسلام: باركنا لمعاليه تجاوز بلاده أحداث الشغب الأخيرة والتي دعمتها وراهنت عليها أمريكا وإسرائيل وذيولهما في المنطقة، وبحكمة قيادتها ومسؤوليها ووعي شعبها تؤكد إيران أنها أقوى من كل المؤامرات.

وكان الوفد الوطني المفاوض برئاسة محمد عبدالسلام التقى بوزير الخارجية الإيرانية في العاصمة العمانية مسقط، أمس الأربعاء، مثمنا جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم الشعب اليمني.

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