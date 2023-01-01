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آلاف العراقيين يحيون الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر

الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

بحضور شخصيات علمائية وسياسية وعشائرية، احيا الاف العراقيين الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما.

العالم - مراسلون

وفي كلمة له بالمهرجان المركزي الذي اقيم في مدينة البصرة جنوبي العراق عد عضو مجلس خبراء القيادة في ايران آية الله الشيخ عباس الكعبي حادثة اغتيال القادة الشهداء بالمنعطف التاريخي في مسار الامة على صعيد محور المقاومة الاسلامية لتأسيس نظام عالمي جديد.

من جانبه رئيس هيئة علماء العراق الشيخ خالد الملا اشار الى جريمة اغتيال قادة النصر جاءت بعد ان افشلا الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس جميع المشاريع الامريكية والاسرائيلية في العراق والمنطقة.

نواب في البرلمان العراقي شددوا على مضيهم في تنفيذ القرار الذي صدر من مجلس النواب عام 2020 والقاضي بإخراج القوات الاجنبية ومن بينها الامريكية من البلاد.

وفي الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر تتعالى اصوات العراقيين مطالبة بطرد القوات الاميركية المحتلة من البلاد ومتابعة ملف اغتيال اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في المحاكم الدولية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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شاهد بالفيديو... آلاف العراقيين يحيون الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر