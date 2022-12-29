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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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وزير الخارجية الايراني: علاوة على جهود سلطنة عمان في التوصل الى اتفاق بفيينا فهي تشكل احد مراكز تحويل الاصول الايرانية من مختلف المصارف
وزير الخارجية الايراني: أبعاد محادثات فيينا حظيت باهتمام خاص من جانب سلطان عمان
وزير الخارجية الايراني: في لقائي سلطان عمان تم تقييم العلاقات الثنائية بالممتازة وبحثنا العلاقات والوضع بالسعودية والبحرين واليمن ومصر وأوكرانيا
وزير الخارجية الايراني: في لقائي سلطان عمان تم تقييم العلاقات الثنائية بالممتازة وبحثنا العلاقات والوضع بالسعودية والبحرين واليمن ومصر وأوكرانيا
إحياء ذكرى ملحمة يوم البصيرة وميثاق البيعة مع الولاية
كاظمي قمي:طالبان تعتقد انها جاهدت على مدى 20 عاما في افغانستان ومن حقها ان تحكم البلاد
كاظمي قمي: لاتزال السياسة الاميركية في افغانستان هي اثارة الفوضى وانعدام الامن في هذا البلد
كاظمي قمي: كان الهدف الاميركي من احتلال افغانستان التحكم والسيطرة على المنطقة المحيطة بهذا البلد
كاظمي قمي: تتلاقى في افغانستان 3 حضارات في افغانستان هي الكنفوشيسية والفارسية والارثوذكسية الروسية
كاظمي قمي: كان الهدف الاميركي من احتلال افغانستان التحكم والسيطرة على المنطقة المحيطة بهذا البلد
وزير الخارجية الايراني: أبعاد محادثات فيينا حظيت باهتمام خاص من جانب سلطان عمان
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.