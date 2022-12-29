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العراق.. تدمير وكر لعصابات "داعش" شرقي بحيرة حمرين

العراق.. تدمير وكر لعصابات
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، عن تدمير وكر مهم لعصابات "داعش" الإرهابية شرقي بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) بيان الخلية حيث جاء فيه إنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واستمراراً للنهج التعرضي واستكمالاً لجهود قطعاتنا الأمنية في ملاحقة عصابات داعش الإجرامية والزمر الإرهابية وتطهير الأراضي من دنسها، تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية وبالاستفادة التامة من الموارد الفنية والمتابعة لخلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، من رصد تحركات لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية في وكر مهم يقع شرقي بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

وأضافت أن " طائرات سزنا كرفان دكت هذا الوكر المهم وحولته إلى ركام"، مشيرة إلى أن "جثث وأشلاء العناصر الإرهابية شوهدت تتطاير بفعل هذه الضربات الموجعة".

وأكدت أن "تلك الضربات أسهمت في تحييد تحركات هذه العناصر الإجرامية التي ذاقت الويل على أيدي رجال العراق الأبطال في أجهزتنا الأمنية التي واصلت الليل بالنهار لرصد تلك الأهداف وتقييد حركتها ليكون النصر حليف الشجعان في قواتنا الأمنية البطلة".

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