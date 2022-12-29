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محمد اسلامي: القضية الأساسية في محادثات الاتفاق النووي سياسية وقائمة على محرك الضغوط القصوى والاميركيون طالما يقعون في فخ الصهاينة

الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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