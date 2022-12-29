"محمدرضا فرزين" رئيسا للبنك المركزي الإيراني

العالم - إيران

وشدد الرئيس رئيسي في هذا الاجتماع على سياسة الحكومة في إدارة سعر الصرف، ناصحاً المحافظ الجديد للبنك المركزي بالاستفادة من استشارة جميع الخبراء.

وفي إشارة إلى ضرورة التنسيق الكامل للفريق الاقتصادي للحكومة أكد رئيسي على التطبيق الصارم للسياسات الاقتصادية لتثبيت سعر الصرف وخفض التضخم والمراقبة الجادة لأداء البنوك.

وفي السجل الأكاديمي لمحمدرضا فرزين، الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد وعضو هيئة التدريس بجامعة العلامة الطباطبائي بدرجة أستاذ مشارك، العديد من المقالات والأبحاث، لكن ما يبدو أنه أقنع الحكومة بالاختيار له في هذه المرحلة، هي مسؤولياته العديدة في مجال المال والأعمال المصرفية.

وشغل فرزين منصب الرئيس التنفيذي لـ بنك "ملي" منذ العام الماضي، وقبل ذلك كان رئيس مجلس إدارة بنك "کارآفرین" من عام 2013 والرئيس التنفيذي لذلك البنك في عام 2018 حتى 2021.

كما هو عضو فعلي في مجلس النقد والتسليف كممثل لرئيس الجمهورية، وعضو في مجلس إدارة بنك "کشاورزی"، وسكرتير مجموعة عمل إصلاح النظام المصرفي وسكرتير مجموعة عمل تقييم العملة الوطنية.

ومن مسؤوليات فرزين الأخرى رئاسة المجلس التنفيذي لصندوق التنمية الوطني، والنائب الاقتصادي لوزير الاقتصاد والمالية، وسكرتير موظفي مشروع ترشيد الدعم الوطني الكبير في الحكومة العاشرة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية قد أعلن في 4 ديسمبر عن عزم الحكومة بالقيام بتغييرات إدارية على المستويين الوطني والمحلي، وبعد تغيير وزير الطرق والتنمية العمرانية، ورئيس مجلس الإعلام الحكومي، و 3 محافظين، حصل رئيس البنك المركزي اليوم على ثقة مجلس الوزراء في إيران.