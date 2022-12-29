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فتاة تركية تقاضي والدها وزوجها لهذا السبب..

فتاة تركية تقاضي والدها وزوجها لهذا السبب..
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

تحولت واقعة زواج حصلت في تركيا قبل حوالي 17 عاماً، اليوم الخميس، إلى قضية رأي عام في البلاد حتى دخلت إلى البرلمان التركي.

العالم - منوعات

وطالب نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا بإجراء تحقيقٍ فوري بشأن واقعة الزواج تلك التي تمّت في العام 2005 حين وافق رجل دين تركي على تزويج طفلته البالغة من العمر 6 سنوات آنذاك.

لكن اليوم قد يواجه يوسف زيا غوموشال والد الطفلة التي تبلغ الآن نحو 23 عاماً، عقوبة بالسجن لمدّة 27 عاماً على الأقل، وهي العقوبة ذاتها التي سيواجهها زوجها وأيضاً والدتها، في حال إدانتهم جميعاً بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر باعتبارهم جميعاً شاركوا في تزويجها عندما كانت تبلغ من العمر 6 سنوات، حيث أنجبت لاحقاً طفلها الأول والوحيد وهي في الرابعة عشرة من عمرها.

ورغم أن "الشكوى التي تقدّمت بها ابنة غوموشال بحق والدها ووالدتها وزوجها تعود لشهر أكتوبر الماضي، إلا أن تداول قضيتها على نطاقٍ واسع من قبل وسائل إعلامٍ تركية لأول مرة منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري ساهمت في تدخل السلطات بشكلٍ عاجل، إذ تمّ اعتقال والدها وزوجها بعد ذلك على الفور".

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