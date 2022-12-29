رئيس الوزراء العراقي يستلم دعوة رسمية لزيارة تركيا

العالم - العراق

وحسب ما نقلت وكالة شفق نيوز بأن جاء ذلك خلال لقاء السوداني، السفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي.

وسلّم السفير إلى السوداني رسالة تحريرية تضمنت دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، كما أعرب أردوغان بالرسالة عن الرغبة باستئناف اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي العراقي التركي.

وشهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تنميتها، وكذلك البحث في مشروع القناة الجافّة، وتشكيل لجنة مشتركة تختصّ بالتنسيق بشأن مراحل المشروع، وكذلك إجراءات تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين والفنيين الأتراك العاملين في العراق، بحسب بيان لمكتب السوداني.