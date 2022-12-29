الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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الخارجية الايرانية تستدعي السفير الايطالي لدى طهران احتجاجا على استمرار التصريحات المسيئة وتدخلات بعض المسؤولين في بلاده بالشان الايراني

الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

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