العالم - خاص بالعالم

وضمن تلك الاجواء قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، إن حالة من التوتر تسود مدينة تل أبيب، قبل المظاهرة التي ستجري في المدينة، حيث تتوقع الشرطة اندلاع مواجهات مع المحتجين، حيث قدرت مشاركة الاف المستوطنين في تلاك الاحتجاجات.



من جهته أفاد موقع والا العبري، أن الشرطة الاسرائيلية تستعد للاضطرابات في الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو المخطط لها في تل أبيب والقدس المحتلة.

وذكر الموقع العبري، أن الشرطة عقدت اجتماعا للتحضير للاحتجاجات مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.ومن المتوقع أن تنطلق احتجاجات على خطط الحكومة الإسرائيلية لإصلاح جذري للنظام القضائي.



وعلى خط الازمة وصفت رئيسة المحكمة العليا في كيان الاحتلال إيستر حايوت ،مشروعا قدمته حكومة بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي، وصفته بأنه هجوم جامح على القضاء وتقويض للديمقراطية على حد تعبيرها .



وقالت إيستر حايوت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية:"المشروع الجديد لوزير العدل لا يهدف إلى تحسين النظام القضائي، بل إلى سحقه.هذا هجوم جامح على النظام القضائي وكأنه عدو يجب سحقه".



وردا منه على هذه التصريحات، اعتبر وزير العدل في الحكومة المتطرفة الجديدة التي أن حايوت تسعى إلى التحريض على الشغب، ووصف انتقاداتها بأنها دعوة لإشعال النار في الشوارع وسط توقعات ببروز ازمة سياسية وامنية واسعة..



وتضمن مشروع تعديل النظام القضائي اعتماد بند الاستثناء الذي يسمح للبرلمان بأغلبية بسيطة بتجاوز قرارات المحكمة العليا، كما يسعى إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.



تطورات سياسية تؤشر الى مزيد من التأزم الداخلي بظل حكومة بنيامين نتنياهو الاكثر يمينية وتطرفا في تاريخ الكيان ،وسط تحذيرات من حرب داخلية بحسب وزير حرب الاحتلال السابق، بيني غانتس،الذي حمل نتنياهو مسؤوليتها ان وقعت.

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