العالم - مراسلون

وأشار العميد علي رضا شيخ لمراسل قناة العالم في لقاء مباشر الى أن التآزر والتضامن بين القوات الرباعية الايرانية المشتركة هو مهم جدا لاداء القوات العسكرية، لكي تكون متحدة ومتناغمة في عملياتها العسكرية في الدفاع عن الأرض والجو، لذلك ان القيادة المشتركة تهدف الى اشراك جميع القوات والمعدات العسكرية لهذه الصنوف العسكرية.

وكان قد قال المتحدث باسم مناورات "ذوالفقار" المشتركة للجيش الايراني في وقت سابق لمراسلنا، إن المناورات لها أهداف مختلفة، أهمها التنيسق بين القوى الاربعة المشاركة للجيش الايراني، وهي القوة البرية والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي، مشيرا الى أن هذه المناورات تجري تحت اشراف القوة البحرية للجيش الايراني.

وأضاف المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا شيخ لمراسلنا: "إن هذه المناورات تجري تحت مناهج ومراحل تكتيكية، من أهمها دمج القوات الاربعة العسكرية والوصول الى الاهداف المنشودة التي رسمت من قبل".

وتابع: "في هذه المناورات المشتركة التي تخوضها اربعة وحدات عسكرية، يجري اختبار المعدات العسكرية بهدف عسكري واحد، وعلاوة على ذلك سوف يتم اختبار آليات عسكرية متعددة بحيث يجب أن تعمل كل هذه الاليات العسكرية بشكل مشترك ودفعة واحدة، وخلال هذه الايام نظرا للظروف الجوية الصعبة في جنوب ايران نأمل ان تنفذ هذه المناورات بشكل جيد وبنجاح".

واضاف: "هدفنا في المناورات هو اختبار جنودنا وقواتنا العسكرية في الظروف المختلفة ولذا في هذه الظروف غير الماتية نريد ان نختبر قدرة قواتنا والياتنا العسكرية".

انطلقت فجر اليوم الجمعة مناورات "ذوالفقار 1401" المشتركة لجيش الجمهورية الاسلامية بكلمة السر "يا زهراء (س)".

وكان قد قال العميد علي رضا شيخ إن هذه المناورات بدات الليلة بكلمة السر "يا زهراء (عليها السلام)" في المناطق الجنوبية الشرقية، وسواحل مكران ، في المنطقة الممتدة من شرق مضيق هرمز إلى محيط ميناء غواتر وبحر عمان حتى مدار 10 درجات شمال المحيط الهندي.

وقال العميد شيخ: إن وحدات المشاة والمدرعات ومنظومات الدفاع الجوية والبحرية والسفن والبوارج والغواصات التي كانت موجودة في المنطقة العامة للمناورات منذ الأيام الماضية بدأت قبل قليل المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات .

واضاف: ان هذه الاجراءات تتم تماشيا مع التدريبات السنوية لرفع الجاهزية التدريبية والقتالية فضلا عن تنفيذ بعض الخطط العملياتية والاستخبارية للنهوض بامن المنطقة.

وكان قائد المناورات المشتركة للجيش "ذو الفقار 1401" قد اعلن في وقت سابق : أن المرحلة الرئيسية والمرحلة العملياتية من مناورات الجيش "ذو الفقار 1401" المشتركة، ستنطلق في جنوب شرق البلاد وسواحل مكران والحدود الفاصلة لشرق مضيق هرمز بمشاركة وحدات من الصنوف الأربعة لقوات الجيش.

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