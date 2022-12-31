الحكومة التركية تبذل مساعي حثيثة لإعادة التطبيع مع سوريا

العالم - مراسلون

الخطوات بدات بتراجع الموقف التركي تجاه دمشق وتصريحات الرغبة باعادة العلاقات، لتصل الى لقاءات استخباراتية ثم لقاءات على مستوى ورزاء الدفاع والتي استضافتها موسكو.

وقال بشير جيلان قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم :"الخطوات التي تبذلها الدولة التركية مهمه جدا في هذا التوقيت وتحسين العلاقات بين البلدين ستساهم في تحسين المنطقه بالكامل تركيا تلعب دورا مهما في ذلك بمساعدة الأصدقاء وتحديدا روسيا ، الفترة المقبلة سنشهد تطبيعا كاملا".

اعادة العلاقات مع سوريا لم يعد رغبة رسمية فحسب بل امر مرحب به على المستوى الشعبي التركي، هنا يرى الأتراك أن الوقت حان بل وتأخر من اجل ان تقوم الدبلوماسية بدورها لحل الأزمة من أجل مصلحة بلدين جارتين.



وقال ساردار. مواطن تركي:"نحن راضون جدا عن هذه الخطوات التي تبذلها الدولة وهذا سيكون في مصلحتنا جميعا وحتى بمصلحة اخواننا السوريين هنا، ما نتمناه حقا أن تنتهي الحرب ويعيش الجميع بسلام".

وأكد هاكان وهو مواطن تركي:"ارى ان عوده العلاقات بين البلدين هي خطوه جيدة جدا و من الممكن ان تنهي هذا الخلاف بين البلدين الجارتين نحن وسوريا جيران وهذه الحرب اثرت علينا كثيرا ، الآن نحن نطوي هذه الصفحات ونعيد العلاقات الي سابق عهدها".

تقول تركيا عبر تصريحات رسمية متتالية بان الوقت حان لعقد لقاء قمة يجمع الرئىسين اردوغان والاسد / خطوة تمثل بدءا حقيقيا لحقبة جديدة في العلاقات حسبما يرى مراقبون.

ترحيب تركي رسمي وشعبي اذاً باعادة العلاقات مع سوريا وخطوات حثيثة تبذلها الدبلوماسية التركية في هذا الاتجاه لتبقى الانظار تترقب تطبيعا كاملا للعلاقات بين الدولتين.

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