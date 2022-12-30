الموصل تحيي الذكرى السنوية الثالثة لشهداء قادة النصر

العالم - مراسلون

بمسيرة حاشدة احياءً لذكرى شهداء قادة النصر ووفاءا وردا للجميل, ابناء مدينة الموصل وسهلها، احيوا الذكرى السنوية الثالثة لقادة النصر والشهادة والسيادة الشهيدين الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس الذين استشهدوا على يد الارهاب الامريكي وبحضور جمع غفير من اهالي المحافظة بمختلف مكوناتهم واطيافهم.

ورفع المشيعون صوراً كبيرة للقائدين السليماني والمهندس . ولافتات منددة بالعدوان الأميركي الغادر الذي استهدف قادة النصر, واقاموا تشييعا رمزيا مهيبا لجثامينهم.

رسائل عديدة اطلقها المشاركون، شددوا فيها على مواصلة العمل لتحقيق اهداف الشهيدين وبقية الشهداء، والمضي بعزم راسخ نحو الانتصار على كل قوى الاستكبار العالمي، وعبّرو عن عرفانهم بالجميل للقائدين المجاهدين الذين قارعا داعش الامريكي.

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