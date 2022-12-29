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حركة أنصاف الباكستانية تنظم احتجاجات اعتبارا من غد الجمعة

حركة أنصاف الباكستانية تنظم احتجاجات اعتبارا من غد الجمعة
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة أنصاف الباكستانية برئاسة عمران خان، اليوم الخميس بدء احتجاجات على مستوى البلاد اعتبارا من غد الجمعة، حيث تسعى الحركة إلى إجبار الحكومة الإئتلافية على إجراء انتخابات مبكرة.

العالم - باكستان

ونقلت قناة"جيو" اليوم عن فؤاد شودرى النائب الأول لرئيس الحركة قوله اليوم عقب اجتماع في لاهور على مستوى عال برئاسة خان:" اعتبارا من غد، ستبدأ احتجاجات على مستوى البلاد ضد التضخم وتدهور الوضع الاقتصادي، ونقص الغاز".

وأضاف شودري، إنه في المرحلة الأولى، سوف يقود أعضاء حركة أنصاف في الجمعيات الإقليمية والجمعية الوطنية الاحتجاجات على مدى ثلاثة أسابيع في دوائرهم عبر البلاد.

وأشار إلى أنه"بعد الأسابيع الثلاثة، سوف ينضم عمران خان إلى الحملة، وسوف تستمر هذه العملية حتى تتم الإطاحة بالحكومة"، ودعا شودري الأمة للانضمام إلى الحزب في الاحتجاجات.

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