حركة أنصاف الباكستانية تنظم احتجاجات اعتبارا من غد الجمعة

العالم - باكستان

ونقلت قناة"جيو" اليوم عن فؤاد شودرى النائب الأول لرئيس الحركة قوله اليوم عقب اجتماع في لاهور على مستوى عال برئاسة خان:" اعتبارا من غد، ستبدأ احتجاجات على مستوى البلاد ضد التضخم وتدهور الوضع الاقتصادي، ونقص الغاز".

وأضاف شودري، إنه في المرحلة الأولى، سوف يقود أعضاء حركة أنصاف في الجمعيات الإقليمية والجمعية الوطنية الاحتجاجات على مدى ثلاثة أسابيع في دوائرهم عبر البلاد.

وأشار إلى أنه"بعد الأسابيع الثلاثة، سوف ينضم عمران خان إلى الحملة، وسوف تستمر هذه العملية حتى تتم الإطاحة بالحكومة"، ودعا شودري الأمة للانضمام إلى الحزب في الاحتجاجات.