سقوط طائرة مسيرة تجسسية بأربيل تابعة للقوات الاميركية+فيديو

العالم - العراق

ونقلت وكالة شفق نيوز عن جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان العراق، مساء الخميس قوله إن: "في تمام الساعة 19:00 سقطت طائرة مسيرة استطلاعية لقوات التحالف الدولي على موقعٍ خالٍ في منطقة جيزنيكان الواقعة ضمن ناحية بحركة في أربيل".

وأضاف أن "سقوط الطائرة جاء بسبب خلل فني، ولم تسبب أي أضرار مادية أو بشرية"، مردفاً: "نؤكد للتحالف الدولي أن الحادث لا يشكل أي خطر" حسب تعبيره.

وكانت صفحة وكالة "صابرين نيوز" على التلغرام قد افادت في وقت سابق ب"سقوط طائرة مسيرة تجسسية في محافظة اربيل شمال العراق"، مضيفة ان "الطائرة تعود لجيش الاحتلال الامريكي".