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واشنطن: الصين منافس قادر على تغيير النظام العالمي

واشنطن: الصين منافس قادر على تغيير النظام العالمي
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن ترى في الصين منافسا يسعى لتغيير النظام العالمي، ويعمل على توسيع نفوذه الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري لتحقيق ذلك.

العالم- الامريكيتان

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانتا باتيل: "تعتبر الصين الشعبية خصمنا الوحيد الذي ينوي تغيير النظام الدولي ويتعاظم أكثر فأكثر كقوة اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية وتكنولوجية للنجاح في تحقيق هذا الهدف".

يُشار إلى أنه في وقت سابق، تعهدت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، بأن تواصل واشنطن الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع الصين، وتطوير العلاقات الثنائية في عام 2023، وذلك على أساس اجتماع رئيسي الدولتين عام 2022 في بالي.

وأضافت شيرمان أنّه يجب على واشنطن وبكين العمل معا لصالح الشعوب في جميع أنحاء العالم.

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