الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مركز عين الانسانية يدين الصمت الدولي ازاء جرائم السعودية

مركز عين الانسانية يدين الصمت الدولي ازاء جرائم السعودية
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

أدان مركز عين الإنسانية واستنكر الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوى العدوان السعودي بقصفها المدفعي على مديريات صعدة الحدودية.

العالم-اليمن

قال مركز عين الإنسانية في بيان له: إن جرائم القصف المدفعي تعد جرائم حرب وفق التوصيف القانوني الدولي كون المستهدفين من المدنيين الآمنين.

وحسبما نقل موقع المسيرة. طالب المركز بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما ترتكبه دول تحالف العدوان من جرائم بحق الأبرياء في مناطق المديريات الحدودية. مؤكدا ان ضحايا الاعتداءات السعودية منذ بداية الهدنة بلغت ٣٢٥٨ بينهم ٢٨٥ شهيدا سقطوا في مديريات صعدة الحدودية.

وأشار مركز عين الانسانية إلى أن قوات العدوان السعودي تستخدم قذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة لقتل المدنيين في المديريات الحدودية ومارس التعذيب بماء الأسيد والكهرباء بحق الضحايا.

كما أدان المركز صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول العدوان ومرتزقتهم بحق اليمنيين.

روابط ذات صلة

إنفجارات تستهدف العمالقة في شبوة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'قسد' تعتقل نائب رئيس مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية

مركز عين الانسانية يدين الصمت الدولي ازاء جرائم السعودية

شهيد وجرحى بنيران العدوان السعودي على مناطق يمنية

عضو مجلس النواب سعاد المالكي.. تأخر اكتمال قانون الموازنة الاتحادية بسبب تثبيت العقود والمشاريع الخدمية

وفاة أسطورة كرة القدم 'بيليه' والبرازيل تعلن الحداد +فيديو

الكرملين: بوتين وشي سيبحثان قضايا معقدة تهم روسيا والصين