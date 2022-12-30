العالم- فلسطين

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ديرمر سيشغل أيضا مقعدا في مجلس الوزراء الأمني ​​الأعلى.

ولفت تقرير القناة إلى أن تل أبيب وواشنطن تعملان معا للتوصل إلى صفقة مع السعودية تتضمن مبيعات أسلحة أمريكية إلى الرياض، وذلك بنفس الطريقة التي دعمت بها مبيعات الطائرات المقاتلة اتفاق تطبيع مع الإمارات.

وادعى التقریر أن السعودية ستطالب "إسرائيل" بالتخلي عن أي خطط لضم الأراضي في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه نتنياهو في الصفقة مع الإمارات، وبأن تتعهد بالتزامات بالحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي مع بعض الإجراءات للتسهيل على الفلسطينيين« .