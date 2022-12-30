شاهد.. ازدواجية معايير الغرب تطفو على السطح

العالم - انقلاب الصورة

توجد احتجاجات في كافة اوروبا على الكثير من القضايا الجتماعية والمطلبية والمعيشية وعلى رأسها أزمة الطاقة والتعبير عن الرأي وكذلك على الجرائم العنصرية.

ان فرنسا اباحت لنفسها ان تعامل كل المتظاهرين والمحتجين الذين احتجوا على الجريمة العنصرية التي طالت ثلاثة أكراد بالعاصمة الفرنسية باريس ان تستعمل معهم كل وسائل القمع والعنف فيما تستنكر اذا ما كانت ايران تستعمل على مثيري الشغب أي نوع من أنواع المواجهة.

كان على حق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عندما قال للغرب سجلكم أسود فلا يمكن أن تجعلوا من أنفسكم أساتذة على العالم.

ويرى مراقبون أن الغرب اذا يريد أن يتحدث عن العنف وقمع الحريات يجب أولا أن يكون السباق في عدم ممارستها على شعبه.

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