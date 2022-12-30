أذربيجان تعين أول سفير لها لدى كيان الإحتلال

العالم- أسيا

يأتي ذلك خلال زيارة نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، فاريز رضاييف، الرسمية والعلنية إلى إسرائيل، في إطار التحركات الرامية إلى فتح سفارة لأذربيجان في تل أبيب، وهي خطوة صادق عليها البرلمان الأذربيجاني والرئيس إلهام علييف، الشهر الماضي.

وبحسب "واينت"، فإن السلطات الأذربيجانية عيّنت نائب وزير التعليم، مختار ممادوف سفيرا لها في إسرائيل، وأشارت إلى أنه ممادوف كان مسؤولاً عن المشاريع المتعلقة بالتعاون الأذربيجاني - الإسرائيلي في مجال الابتكار والعلوم والتعليم.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الزيارة تأتي في إطار الدفع بالتحركات الرامية إلى فتح سفارة لأذربيجان في تل أبيب، وهي خطوة صادق عليها البرلمان الأذربيجاني في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وصادق عليها الرئيس إلهام علييف لاحقا.