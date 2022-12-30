حكومة نتنياهو وتحديات الداخل والخارج (مقدمة)

العالم - مع الحدث

ما المخاطر التي سيواجهها الصهاينة جراء ما أحدثته من انقسام؟

هل تجرؤ هذه الحكومة على تنفيذ تهديداتها وتهويلاتها بشأن القدس والضفة المحتلتين؟

كيف يتحضر الفلسطينيون ومحور المقاومة لمواجهتها؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من منسق شبكة "قادرون معا" وليد محمد علي، والباحث في الشؤون الاسرائيلية رجائي كركي، والمختص بالشأن الاسرائيلي محمد صالحة.

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